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Общество

20:54

Рэпера задержали за перекрытие движения на Новом Арбате

общество

Фото: соцсети

Участников съемок видеоклипа на проезжей части на Новом Арбате привлекли к административной ответственности, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Там рассказали, что 23-летний гражданин добровольно явился в ГИБДД, где на него составили протокол по статье "Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения".

Также правонарушителя доставили в ОМВД по району Арбат, где в отношении него составили протокол по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Мужчину задержали на 48 часов, материал направят в суд для дальнейшего принятия решения.

В отношении шести водителей Mercedes, участвовавших в съемках, составили протоколы по статье "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия".

Сейчас устанавливаются личности других правонарушителей.

Ранее в Сети было опубликовано видео со съемок рэп-клипа на Новом Арбате. На кадрах певец в черном с золотом халате идет по дороге в окружении автомобилей Maybach в час пик. Движение по Новому Арбату таким образом оказалось заблокировано.

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