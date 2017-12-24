Санта-Клаус пролетел над Москвой 24 декабря

Санта-Клаус пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом. Сказочный персонаж проводит свое 62-е кругосветное турне 24 декабря и раздал уже более двух миллиардов подарков, сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки NORAD. Ведомство ежегодно "следит" за полетом Санты и рассказывает о его маршруте.
Ранее сообщалось, что сани волшебника заметили над Чукоткой. Санта-Клаус отправился в путь из своей резиденции в 13:00 по московскому времени. Город в Чукотском автономном округе стал первым пунктом его турне.
Посмотреть путь волшебника можно на официальном сайте проекта NORAD. Там каждые пять минут обновляется интерактивная карта с маршрутом Санты.
NORAD информирует мир о перемещении Санта-Клауса после инцидента в 1955 году. Традиция родилась в результате ошибки, когда во время праздничной акции был опубликован номер телефона, позвонив по которому, можно было пообщаться с Санта-Клаусом. В контакт закралась ошибка, все звонки стали поступать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США. Ведомство мониторит перемещения Санты с 1958 года ежегодно.
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