Санта-Клаус пролетел над Москвой 24 декабря

Санта-Клаус пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом. Сказочный персонаж проводит свое 62-е кругосветное турне 24 декабря и раздал уже более двух миллиардов подарков, сообщает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки NORAD. Ведомство ежегодно "следит" за полетом Санты и рассказывает о его маршруте.

Ранее сообщалось, что сани волшебника заметили над Чукоткой. Санта-Клаус отправился в путь из своей резиденции в 13:00 по московскому времени. Город в Чукотском автономном округе стал первым пунктом его турне.

Посмотреть путь волшебника можно на официальном сайте проекта NORAD. Там каждые пять минут обновляется интерактивная карта с маршрутом Санты.

NORAD информирует мир о перемещении Санта-Клауса после инцидента в 1955 году. Традиция родилась в результате ошибки, когда во время праздничной акции был опубликован номер телефона, позвонив по которому, можно было пообщаться с Санта-Клаусом. В контакт закралась ошибка, все звонки стали поступать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США. Ведомство мониторит перемещения Санты с 1958 года ежегодно.