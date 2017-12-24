Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Сильный ветер, гололедица и метель ожидаются в столице в воскресенье, 24 декабря, передает телеканал Москва 24.

Порывы ветра могут достигать 18 метров секунду. Температура воздуха в городе опустится до -8 градусов.

МЧС предупреждает о снежных и скользких дорогах. Автомобилистов в связи с этим просят по возможности пересесть на общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что метель в столичный регион принесет атлантический циклон, который будет формировать погоду над центром страны в ближайшие дни.

Коммунальные службы города приведены в состояние повышенной готовности. На улицы могут выехать девять тысяч единиц спецтехники.