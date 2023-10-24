В Госдуме предложили установить для военных срок выдачи субсидий на покупку жилья

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Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и его коллега по партии Михаил Делягин вносят в Госдуму законопроект об установлении предельного срока на предоставление субсидии для покупки жилья военнослужащему, ушедшему в запас. Соответствующий текст документа есть у ТАСС.

Предполагается, что вставший на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении военный сможет получить субсидию из федерального бюджета в течение 3 лет. Сейчас законодательство никак не ограничивает срок предоставления средств на покупку жилья, считают авторы инициативы.

"На текущий момент сроки ожидания жилищной субсидии с момента признания нуждающимися превышают 6 лет. Мы считаем (законопроект. – Прим. ред.) абсолютно справедливым, потому что сегодня десятилетиями люди ждут положенную им субсидию. Мы думаем, что этот законопроект надо обязательно принимать", – сказал Миронов.

Ранее Госдума России приняла в первом чтении законопроект о предоставлении земельных участков для фермерского хозяйства героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы.

На данный момент закон предусматривает выделение земли только для постройки жилья, садоводства и огородничества либо для ведения личного подсобного хозяйства.

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