24 октября, 16:35Общество
В Госдуме предложили установить для военных срок выдачи субсидий на покупку жилья
Фото: 123RF/lacheev
Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и его коллега по партии Михаил Делягин вносят в Госдуму законопроект об установлении предельного срока на предоставление субсидии для покупки жилья военнослужащему, ушедшему в запас. Соответствующий текст документа есть у ТАСС.
Предполагается, что вставший на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении военный сможет получить субсидию из федерального бюджета в течение 3 лет. Сейчас законодательство никак не ограничивает срок предоставления средств на покупку жилья, считают авторы инициативы.
"На текущий момент сроки ожидания жилищной субсидии с момента признания нуждающимися превышают 6 лет. Мы считаем (законопроект. – Прим. ред.) абсолютно справедливым, потому что сегодня десятилетиями люди ждут положенную им субсидию. Мы думаем, что этот законопроект надо обязательно принимать", – сказал Миронов.
Ранее Госдума России приняла в первом чтении законопроект о предоставлении земельных участков для фермерского хозяйства героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы.
На данный момент закон предусматривает выделение земли только для постройки жилья, садоводства и огородничества либо для ведения личного подсобного хозяйства.
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