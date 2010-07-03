Умер создатель "Голубого огонька" Константин Титар

Композитор Константин Титар, один из создателей телепередачи "Голубой огонек", ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом пишет ТАСС.

Сестра супруги Титара Надежда рассказала, что композитор скончался днем 23 октября в своей студии в Подмосковье. РБК пишет, что причиной смерти Титара стал сердечный приступ.

Прощание с композитором начнется в 11:30 25 октября в морге города Королева. Автора "Голубого огонька" кремируют и похоронят рядом с матерью в Лосино-Петровском.

Константин Титар окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Многие годы композитор работал в Главной музыкальной редакции Центрального телевидения СССР.

Титар занимался созданием телепередач "Голубой огонек", "Утренняя почта" и "Вечерние мелодии". В последние годы Титар посвятил себя работе на своей студии звукозаписи "Kon Ti" в подмосковном Королеве.