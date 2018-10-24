Болельщики пришли проводить экс-тренера "Спартака" Карреру

Фото: АР/Denis Tyrin

Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" пришли проводить экс-тренера Массимо Карреру к зданию, где он проводит прощальную пресс-конференцию, сообщает телеканал Москва 24.

Встреча с прессой проходит в МИА "Россия Сегодня". Проход в здание осуществляется по пропускам, фанаты ждут своего кумира на улице.

Ранее сообщалось, что главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера был освобожден от занимаемой должности.

Каррера возглавлял "Спартак" с лета 2016 года. Под его руководством "красно-белые" по итогам сезона-2016/17 впервые с 2001 года завоевали звание чемпионов России, а также завоевали Суперкубок России-2017.

Массимо Каррера на прощальной пресс-конференции своему преемнику пожелал ни пуха ни пера, а болельщиков просил поддержать "Спартак" в переходный период.

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера провел прощальную пресс-конференцию

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