Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

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Следователи проводят проверку по факту суицида бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина, сообщили ТАСС в следственном управлении СК по Самарской области.

Мужчину после попытки суицида обнаружили в его доме. Его доставили в реанимацию, но спасти не удалось.

Фомин был главой города с декабря прошлого года. На прошлой неделе он подал заявление в Думу о досрочном прекращении полномочий.

Отставку Фомина приняли в понедельник. Врио главы Новокуйбышевска стал его заместитель по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.

До назначения в кресло мэра Фомин дважды избирался депутатом гордумы Новокуйбышевска, входил в состав комитета по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политики.

До работы в Думе около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, из них 17 лет – в должности гендиректора.

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