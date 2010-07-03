В Москве предупредили нарушение земельного законодательства

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В столице пресекли нарушение земельного законодательства. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

"Были обнаружены признаки готовящегося правонарушения. Установлено, что на месте демонтированного объекта проведены подготовительные работы для дальнейшего строительства. Осуществлена выемка грунта", – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что нарушения были найдены по адресу улица Касаткина, владение 11, строение 6, 7. В организации не предоставляли данный земельный участок для строительства, разрешительная документация не выдавалась.

Сейчас устранение последствий правонарушения находится на контроле инспекции.

Ранее Мосгосстройнадзор проверил ход строительства моста через Москву-реку. Сообщалось, что все нарушения контролируются до их полного устранения.