СК проверит информацию о нарушении прав жильцов недостроенного ЖК в Лобне

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Следственный комитет начал проверку появившейся в СМИ информации о нарушении прав жильцов недостроенного ЖК в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

Как уточнили в СК, 13 августа один из федеральных каналов показал сюжет о нарушении прав жителей Лобни, которые уже несколько лет не могут заселиться в квартиры, приобретенные ими в строящемся ЖК "Батарейный". Это произошло из-за того, что строительство якобы "осуществлялось без разрешенной документации и с превышением этажности", пояснили в пресс-службе.

Кроме того, как подчеркнули в СК, в сюжете телеканала говорится о "превышении должностных полномочий сотрудниками администрации города Лобни, которые в своих интересах не признают недостроенный объект проблемным". По предварительным данным, это обстоятельство позволяет найти инвесторов для завершения строительства.

"Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – сказано в сообщении ведомства. После проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

Ранее СК организовал проверку детского лагеря "Лесная сказка" в Рязанской области. Сотрудники ведомства проверяют сообщения об антисанитарных условиях в лагере. Им предстоит выяснить, имелись ли признаки преступления в действиях должностных лиц, которые отвечают за размещение детей.