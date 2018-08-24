Свиридов обсудил с жителями Мещанского района проблемы "Аптекарского огорода"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов встретился с жителями Мещанского района. Он обсудил с москвичами использование территории "Аптекарского огорода". Об этом пишет Агентство "Москва".

"Сейчас мы видим пример уничтожения московских традиций, которые складывались столетиями. Здесь раньше студенты ботанического факультета писали свои научные работы, изучали растения. К сожалению, сейчас образовательная функция сада практически утрачена", – сказал Свиридов.

Кандидат отметил, что вход в сад платный, билет стоит 350 рублей. Кроме того, в самом "Аптекарском огороде" много коммерческих предприятий: кафе, ресторанов и концертных площадок. По его словам, это вызывает негодование жителей.

Свиридов заявил, что сад должен получить статус особо охраняемой природной территории. По мнению кандидата, сад – памятник садового-паркового искусства, который нуждается в особой охране. Свиридов пообещал внести адрес в карту проблем Москвы.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан". Кандидаты проводят серию встреч с общественниками, экспертами и горожанами. Во время визитов обсуждаются вопросы транспорта, экологии, торговли, миграции, медицины и строительства, а также другие аспекты городской жизни.

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