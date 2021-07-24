Москвичи выбрали товары бренда "Сделано в Москве" для продажи в магазинах duty free

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали товары под единым брендом "Сделано в Москве", которые будут продавать в магазинах duty free столичных аэропортов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Большинство голосов отдали за шоколад и сладости. За эту категорию проголосовали 32,48% участников. Аксессуары, в частности, шапки, перчатки и шарфы, выбрали 18,91% москвичей. Видеть на прилавках магазинов брендированные сувенирные кружки предпочли 15,52%.

Некоторые голосовали за детские игрушки, косметику и снеки. Более 4 тысяч участников голосования предложили свой вариант ответа. Это были книги о Москве, чайные наборы, матрешки и мороженое. Всего проголосовать успели более 187 тысяч человек.

Товары под единым брендом "Сделано в Москве" появились в магазинах duty free благодаря программе поддержки бизнеса, которая стартовала в конце 2020 года. Витрина с такими товарами оформлена надписями бело-красного цвета на русском и английском языках.

Проект "Активный гражданин" запустили в мае 2014 года. Его задача стоит в привлечении жителей к управлению городом с помощью голосований и опросов. За участие в голосованиях жители получают баллы и могут обменивать их на полезные подарки и сувениры.

Недавно в проекте появился новый раздел для детей. Теперь юные жители смогут посмотреть и послушать рассказы и сказки, которые читают знаменитые актеры, блогеры, телеведущие, журналисты, а также найти комиксы и скачать раскраски для рисования.

По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, с помощью экосистемы электронных сервисов и проектов такие значимые городские сферы, как культура, транспорт, медицина, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, досуг, безопасность, уход и поддержка пожилых, информационные технологии и другие, развиваются и трансформируются с участием горожан и в соответствии с их запросами.