Москвичи выбрали товары бренда "Сделано в Москве" для продажи в магазинах duty free

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Участники проекта "Активный гражданин" выбрали товары под единым брендом "Сделано в Москве", которые будут продавать в магазинах duty free столичных аэропортов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Большинство голосов отдали за шоколад и сладости. За эту категорию проголосовали 32,48% участников. Аксессуары, в частности, шапки, перчатки и шарфы, выбрали 18,91% москвичей. Видеть на прилавках магазинов брендированные сувенирные кружки предпочли 15,52%.
Некоторые голосовали за детские игрушки, косметику и снеки. Более 4 тысяч участников голосования предложили свой вариант ответа. Это были книги о Москве, чайные наборы, матрешки и мороженое. Всего проголосовать успели более 187 тысяч человек.
Товары под единым брендом "Сделано в Москве" появились в магазинах duty free благодаря программе поддержки бизнеса, которая стартовала в конце 2020 года. Витрина с такими товарами оформлена надписями бело-красного цвета на русском и английском языках.
Проект "Активный гражданин" запустили в мае 2014 года. Его задача стоит в привлечении жителей к управлению городом с помощью голосований и опросов. За участие в голосованиях жители получают баллы и могут обменивать их на полезные подарки и сувениры.
Недавно в проекте появился новый раздел для детей. Теперь юные жители смогут посмотреть и послушать рассказы и сказки, которые читают знаменитые актеры, блогеры, телеведущие, журналисты, а также найти комиксы и скачать раскраски для рисования.
По словам руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, с помощью экосистемы электронных сервисов и проектов такие значимые городские сферы, как культура, транспорт, медицина, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, досуг, безопасность, уход и поддержка пожилых, информационные технологии и другие, развиваются и трансформируются с участием горожан и в соответствии с их запросами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: