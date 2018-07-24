Элтон Джон и принц Гарри объявили о создании коалиции по борьбе со СПИДом

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Певец Элтон Джон и принц Гарри объявили о создании коалиции MenStar Coalition, которая будет бороться с распространением СПИДа. Приоритет отдадут мужской части населения.

По данным AFP, глобальный проект запустят в рамках 22-й Международной конференции по СПИДу в Амстердаме. Он будет стимулировать мужчин в возрасте 24-35 лет регулярно проверяться на инфекцию. Если заражение подтвердят, то лечение можно будет начать на ранних стадиях.

Как пояснил Элтон Джон, мужчины редко внимательно следят за своим здоровьем. Он также отметил, что для защиты женщин и девушек сделано многое, но защитить человечество, оберегая одну его половину невозможно. "Если мы хотим выиграть борьбу, мы должны сделать все необходимое, чтобы и мужчины стали частью решения проблемы", – подчеркнул певец.

"Инициатива MenStar Coalition сфокусируется на сложной, но необходимой работе, которая должна быть сделана", – добавил принц Гарри.

В организацию войдет Международный центр по закупкам медикаментов против СПИДа, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона, компания Johnson & Johnson и другие компании, занимающиеся социальными инициативами в этой области. На проект выделят 1,2 миллиарда долларов. Реализация начнется в Африке в 2019 году.