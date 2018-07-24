Присяжные впервые вынесли вердикт в московском районном суде

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В Черемушкинском суде столицы коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Коллегию впервые отобрали, чтобы рассмотреть дело в районном суде.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимого Сергея Царева. Его единодушно признали виновным в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает Агентство "Москва".

Присяжные установили, что будучи в нетрезвом состоянии Царев в апреле 2016 года в вагоне электропоезда, следовавшего до станции "Калужская" столичного метро, не менее двух раз выстрелил из пистолета "ОСА". Царев стрелял в голову гражданину Таджикистана Сулаймону Саидову из-за личной неприязни.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи Саидов остался жив.

Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщала, что с 1 июня во всех 35 районных судах Москвы появятся коллегии присяжных заседателей. Сотрудники судов, как отмечалось, прошли специальное обучение, также создали отдельные залы и канцелярии.