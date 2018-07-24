Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о бесплатной перевозке учащихся

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В третьем и окончательном чтении депутаты Госдумы рассмотрят во вторник, 24 июля, правительственный законопроект о бесплатных перевозках учащихся в государственных образовательных учреждениях, передает Агентство "Москва".
Законопроектом предлагается обязать муниципальные районы и городские округа, школы в которых удалены или труднодоступны, организовать бесплатную перевозку учащихся.
Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
По мнению авторов законодательной инициативы, нововведение не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.
В документе оговаривается, что расходы учредителя муниципальной образовательной единицы на организацию бесплатной перевозки учащихся, проживающих на территории иного муниципального района, подлежат компенсации.
Законодательные изменения направлены на установление надлежащих нормативных и иных условий организации бесплатной перевозки обучающихся.
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