Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о бесплатной перевозке учащихся

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В третьем и окончательном чтении депутаты Госдумы рассмотрят во вторник, 24 июля, правительственный законопроект о бесплатных перевозках учащихся в государственных образовательных учреждениях, передает Агентство "Москва".

Законопроектом предлагается обязать муниципальные районы и городские округа, школы в которых удалены или труднодоступны, организовать бесплатную перевозку учащихся.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".

По мнению авторов законодательной инициативы, нововведение не повлечет за собой негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.

В документе оговаривается, что расходы учредителя муниципальной образовательной единицы на организацию бесплатной перевозки учащихся, проживающих на территории иного муниципального района, подлежат компенсации.

Законодательные изменения направлены на установление надлежащих нормативных и иных условий организации бесплатной перевозки обучающихся.