Бездомным в Москве раздадут куличи на Пасху

Подопечным Центра социальной адаптации имени Глинки на Пасху раздадут освященные куличи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент труда и соцзащиты населения.
"28 апреля после Божественной литургии представители храма Андрея Рублева в Раменках будут вручать куличи и православные подарки подопечным центра. С 6 мая на территории ЦСА и его отделениях "Востряково", "Ясенево", "Дмитровское", "Косино-Ухтомское" представители РОО "Милосердие" планируют благотворительное мероприятие с раздачей пасхальных куличей", – сообщила пресс-служба департамента.
Также ночью с 27 на 28 апреля бригады "Социального патруля" будут дежурить возле храма Матроны Московской на Таганке, Богоявленского кафедрального собора в Елохове и храма Христа Спасителя.
На фестивалях "Пасхальный дар" и "Московская весна a cappella" столицу будут украшать более 200 арт-объектов. "Пасхальный дар" пройдет с 25 апреля по 5 мая. Он охватит 14 площадок: шесть – в центре и восемь – в других округах.
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