За сутки в Москве выявили 1 780 случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие сутки в столице выявили 1 780 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Выздоровели 2 168 граждан, скончались от болезни семь пациентов.

Всего в Москве за время пандемии зафиксировали 3 466 600 случаев заражения, вылечились 3 271 118 человек, умерли 48 407 граждан.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, почему у людей, переболевших коронавирусом, могут развиваться аутоиммунные заболевания. Эксперт рассказал, что при такой инфекции может происходить повреждение внутренней оболочки сосудов в организме – так называемой интимы, которая присутствует во всех человеческих органах.



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