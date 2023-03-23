Очаги локализовали: что нужно знать о ситуации с сибирской язвой в РФ

В Минздраве РФ заявили, что в стране локализованы очаги сибирской язвы. Ранее случаи заболевания этой инфекцией выявили в Чувашии. Кроме того, с подозрением на нее госпитализировали двух человек в Подмосковье. Рассказываем подробности и разбираемся, по каким симптомам можно определить заражение сибирской язвой.



Ситуация с сибирской язвой в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В одну из больниц Московской области бригадой скорой помощи доставили двух человек с подозрением на сибирскую язву. Они были помещены в специальный бокс для исключения контактов с другими гражданами.





из сообщения Минздрава Подмосковья Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличие сибирской язвы.

По данным подмосковного управления Роспотребнадзора, один из госпитализированных приехал в регион из Чувашии. Там ранее выявили два случая заболевания сибирской язвой. Вспышка произошла в чувашской деревне Старое Акташево Цивильского муниципального округа. Причиной заражения людей стал забой на мясо больного бычка в одном из личных подсобных хозяйств. По информации региональных следователей, хозяин животного не делал скоту профилактические прививки (в том числе с 2022 года не вакцинировал против сибирской язвы) и не предоставлял его для осмотра специалистам.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ветеринарных правил. В Россельхознадзоре рассказали, что люди заразились через порезы на руках при обработке туши бычка. В деревне Старое Акташево власти ввели карантин, а на территории Цивильского муниципального округа действует режим ЧС. Более 130 человек, контактировавших с зараженными, находятся дома под наблюдением врачей. Также была проведена дезинфекция.

"Хозяева забили бычка и непосредственно реализовали мясо в неизвестном направлении. Вот сейчас стоит очень большая проблема, надо это мясо найти, чтобы оно не попало на прилавки", – отметил руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Александр Шакин, сообщает Life.ru.

Вместе с тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявили, что в стране локализовали очаги сибирской язвы.



Проявить настороженность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сибирская язва не передается от человека к человеку, рассказали в Роспотребнадзоре. Отмечается, что заразиться можно в случае непосредственного контакта с больным животным. Например, при наличии микротравм на коже или при употреблении мяса с недостаточной термической обработкой.

"В целях исключения рисков инфицирования рекомендуем избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли", – предостерегли в ведомстве.

В группу риска по заражению сибирской язвой в большей степени входят люди, работающие со скотом: пастухи, забойщики и частные домохозяева. Об этом Москве 24 заявил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Причем признаки инфицирования часто можно спутать с другими заболеваниями, они появляются через 4–6 дней, подчеркнул эксперт.





Александр Чепурнов ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Среди признаков – боль в горле, лихорадка, язвы на корне языка и миндалинах, потеря аппетита. Также резкий подъем температуры. Можно спутать с коронавирусом, с гриппом – с чем угодно. Все непросто.

Проще всего определить кожную форму сибирской язвы, поскольку на теле, в месте инфицирования, появляются бугорки, которые увеличиваются в диаметре. "Они размером чуть больше пятирублевой монеты, приобретают ровный черный цвет... Эта форма сибирской язвы редко приводит к летальном исходу, но нуждается в изоляции человека и в интенсивном лечении", – пояснил Чепурнов.

По мнению специалиста, несмотря на то что инфекция не передается от человека к человеку, людям следует проявить настороженность. Особенно в том случае, если в регионе уже выявили заражения, подытожил он.

