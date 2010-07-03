Пасмурная погода и снег с дождем ожидаются в Москве 24 марта

Воскресный день окажется для столицы пасмурным, сообщает портал "Метеоновости".
Атмосферные фронты североатлантических циклонов не оставляют город. Не успеет один циклон покинуть Москву, как на подходе уже следующий.
По данным синоптиков, 24 марта ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Максимальная температура в городе будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 1 до 6 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 743 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 75%.
Ранее сообщалось, что в середине новой недели столицу ждет еще один рецидив зимы. В ночь со вторника на среду и еще раз 27 марта атмосферный фронт обрушит на мегаполис порцию снега, преимущественно мокрого.
Согласно прогнозам, в городе выпадет около трети мартовской нормы осадков. Ожидается, что в четверг похолодает до минус 1-6 градусов.
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