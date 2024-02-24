Москвичам рассказали о транспортной олимпиаде для школьников

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России проведет транспортную олимпиаду, в которой смогут поучаствовать дети от 12 до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Олимпиада, как сказано в сообщении, будет проводиться в три этапа: отборочный в формате теста, региональный с защитой проекта и итоговый с выступлениями перед экспертами. При этом уточняется, что в рамках заключительного этапа пройдут лишь пять школьников.

Победители конкурса смогут получить сертификат на целевое обучение, а также путевку в детский лагерь "Артек" на профильную смену.

Подать заявки до 4 марта школьники смогут на сайте олимпиады.

"Города участия: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург", – уточнили в департаменте.

Ранее эксперты рассказали ученикам столичных ИТ-классов о создании цифровых продуктов для людей ограниченными возможностями. Кроме того, участники мероприятия посетили экспозицию павильона, где представлены значимые цифровые проекты города.



Олимпиада "Математический праздник" пройдет в Москве