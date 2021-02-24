Фото: instagram.com/dava_m

Блогер Давид Манукян попал в больницу. На своей странице в Instagram он опубликовал короткое видео из палаты, сообщает "Экспресс газета".

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой рассказал, что ему сделали операцию, но не уточнил подробностей. Сам он появился в кадре с повязкой на голове и под подбородком. Операция прошла успешно. Блогер отметил, что у него нет голоса и его всю ночь тошнило.

Подписчики начали гадать, что произошло с Манукяном. Кто-то предположил, что он перенес операцию на плече после вывиха во время репетиции очередного номера для шоу "Танцы со звездами".

Несмотря на травму, блогер продолжил выступать. Он считался одним из фаворитов шоу.

Ранее Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, с которым они были в отношениях почти полтора года.