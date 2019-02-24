Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве 24 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предстоящим днем Москва и Подмосковье будут находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в городе будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Между тем синоптики отмечают, что оттепель в столицу пришла ненадолго. Скоро в городе снова похолодает, но сильных морозов уже не будет.

Климатическая весна в Москве наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.

По словам метеорологов, март на европейской территории России – месяц зимний.