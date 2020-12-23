Около 90 тыс человек в Москве нарушали карантин, пытаясь выйти из квартиры – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 90 тысяч человек пытались покинуть квартиру, находясь на "Социальном мониторинге", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"90 тысяч человек за весь период эпидемии, находясь на "Социальном мониторинге", пытались покинуть свои квартиры, походить по городу, пообщаться с людьми", – подчеркнула она.

Заммэра отметила, что им приходили оповещения о том, что они нарушают правила санитарной безопасности. Большинство после такого уведомления вели себя более ответственно, сообщила Ракова.

Она заявила, что в то же время 500 человек неоднократно выходили из дома при нахождении на "Социальном мониторинге". По словам заммэра, их поместили в обсерватор.

С помощью приложения "Социальный мониторинг" отслеживается местоположение больных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома. Также оно направляет пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

Ранее Ракова сообщила, что победа над пандемией в Москве возможна через несколько месяцев. Она подчеркнула, что в данной ситуации можно будет продвинуться за счет вакцинации от коронавируса.

За последние сутки в Москве зафиксировали 5 652 новых случая COVID-19. За этот отрезок времени в столице госпитализировали 1 943 пациента с коронавирусом. 509 человек находится на аппарате ИВЛ.