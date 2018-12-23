Столичная школа объявила карантин в дошкольных группах

Руководство школы № 1357 "На Братиславской" в Москве объявило карантин в трех дошкольных группах, чтобы избежать возможного распространения инфекции, рассказала директор школы Ольга Аверчинкова.
"В субботу, 22 декабря, после обращения вне учреждения трех воспитанников дошкольных групп в больницу, школой совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по городу Москве были проведены санитарно-эпидемилогические мероприятия... В целях профилактики возможного распространения инфекции в трех группах объявлен карантин", – цитирует ее ТАСС. Аверчинкова пояснила, что специалисты сейчас выясняют, что могло повлиять на возникновение заболевания.
Ранее в СМИ сообщалось, что родители обсуждают в соцсетях возможность отравления детей дошкольных групп в учреждениях № 2051 и № 2430. По их словам, в ночь на 20 декабря более чем у 70 детей из групп школы № 2051 появились высокая температура, диарея и рвота. Аналогичное обсуждение шло насчет детей из детсада № 2430. Родители отметили, что до этого в детсаду дезинфицировали помещения, затем врачи осматривали детей. В пресс-службе департамента образования Москвы добавили, что во втором случае речь идет о школе №1357.
Директор школы № 2051 Елена Семенова отметила, что врачи не подтвердили ни одного случая кишечной инфекции в дошкольных группах. Двоих детей доставили в больниицу с подозрением на ОРВИ. Тем не менее дошкольные группы закроют до 27 декабря.
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