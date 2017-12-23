Метель и гололедица ожидают столичный регион 24 декабря – МЧС

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
МЧС предупредило жителей московского региона о снеге, метели и гололедице 24 декабря.
Ветер усилится до 18 метров в секунду ночью, днем – до 16, сообщает пресс-служба столичного МЧС. Такая погода сохранится в течение суток в Москве и Подмосковье.
Горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили лучше парковать в гараже или как минимум вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров.
В этот день также резко упадет атмосферное давление – до 720–733 миллиметров ртутного столба. Выпадет 12 миллиметров осадков в виде снега – это около 22 процентов декабрьской нормы осадков, то есть примерно ее пятая часть.
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