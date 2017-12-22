Пятая часть декабрьской нормы осадков выпадет в Москве в воскресенье

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В ближайшее воскресенье в столице выпадет 12 миллиметров осадков в виде снега. Это порядка 22 процентов декабрьской нормы осадков, передает "Интерфакс".

Если в субботу пойдет небольшой снег, то в последний день недели ожидается усиление снегопада, местами прогнозируется метель и гололедица, а порывы ветра буду достигать 12–17 метров в секунду.

Такая погода будет сопровождаться резким падением атмосферного давления– почти на 20 миллиметров ртутного столба за сутки.

С начала декабря в столице выпало уже 114 процентов месячной нормы осадков, а температура на 5,5 градуса выше нормы.

В столицу возвращается зима. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 5–7 градусов. Днем похолодает до минус 2–4 градусов.

В воскресенье ожидается умеренный снег, местами метель, а также ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Ночью температура опустится до 3–5 градусов мороза. Днем будет от нуля до минус 2 градусов.