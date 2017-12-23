Небольшой снег и гололедица ожидают Москву 23 декабря

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Облачая погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в столице в субботу, 23 декабря.
Температура воздуха днем поднимется до -2 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 743–745 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье, 24 декабря, столбики термометров ночью покажут до -5 градусов, а днем воздух прогреется до 0 градусов. Будет облачно, прогнозируются снег, местами метель и гололедица. Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 720–733 миллиметров ртутного столба.
В этот день в Москве выпадет 12 миллиметров осадков в виде снега. Это около 22 процентов декабрьской нормы осадков, то есть примерно ее пятая часть.
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