Небольшой снег и гололедица ожидают Москву 23 декабря

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Облачая погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в столице в субботу, 23 декабря.

Температура воздуха днем поднимется до -2 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 743–745 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 24 декабря, столбики термометров ночью покажут до -5 градусов, а днем воздух прогреется до 0 градусов. Будет облачно, прогнозируются снег, местами метель и гололедица. Скорость западного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 720–733 миллиметров ртутного столба.

В этот день в Москве выпадет 12 миллиметров осадков в виде снега. Это около 22 процентов декабрьской нормы осадков, то есть примерно ее пятая часть.