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Общество

11:58

Умер один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge

общество утраты за рубежом

Фото: twitter.com/alsassociation

Скончался один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge Патрик Куинн, сообщает RT со ссылкой на фонд ALS Association.

"Мы с глубоким сожалением сообщаем, что Патрик Куинн, один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge от фонда ALS, скончался в возрасте 37 лет", – отметили в фонде.

Отмечается, что в 2013 году у него обнаружили боковой амиотрофический склероз. Несмотря на это, он "продолжил популяризовать величайшую кампанию в истории существования социальных сетей", заявили в фонде.

Отмечается, что Ice Bucket Challenge помог в исследовании болезни. Кроме того, благодаря нему была расширена помощь страдающим от этого недуга.

В рамках акции человек обливал себя ведром ледяной воды. После этого он должен был перечислить в фонд ALS Association 10 долларов и бросить вызов еще трем участникам.

Наибольшую популярность Ice Bucket Challenge приобрел в августе 2014 года. В нем принимали участие предприниматель Билл Гейтс, писатель Стивен Кинг, актер Вин Дизель, политик Владимир Жириновский и другие известные личности.

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