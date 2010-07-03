Британец лишился ноги из-за мозоли от сандалий

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Житель английского графства Корнуолл Крис Уитт лишился голени из-за мозоли. Ногу он натер новыми сандалиями, сообщает издание Cornwall Live.

По словам мужчины, хирурги давали благоприятный прогноз относительно раны и уверяли его, что через шесть месяцев британец сможет носить обычную обувь. В итоге улучшения не наступило. Не решила проблему и ампутация ступни. Врачам пришлось отрезать Крису всю голень.

Дополнительным осложнением в анамнезе больного был сахарный диабет. При таком заболевании любые повреждения или нагноения представляют особенную опасность. Сам Крис Уитт призвал всех быть внимательнее к собственному здоровью и помнить об уязвимости организма.

Московские врачи из детской городской клинической больницы святого Владимира в октябре прооперировали ребенка, который родился с тремя ногами. Лишнюю конечность ампутировали.