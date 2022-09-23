Военком Иркутской области заявил, что мобилизации подлежат ограниченно годные граждане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россияне, имеющие категорию "В" в военном билете (те, которые не служили в армии по состоянию здоровья), подлежат частичной мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, передает "Коммерсант".
"Такие граждане тоже подпадают под мобилизацию, но в последнюю очередь. Первоочередной мобилизации подлежат лица, соответствующие первой и второй категории запаса", – сообщил он.
Фуженко добавил, что повестки могут вручить россиянам, которые ранее участвовали в СВО на территории Донбасса в качестве добровольцев. По информации военкома, с частичной мобилизацией на территории Приангарья он рассчитывает "справиться к первым числам октября".
В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ президента РФ вступил в силу со дня его оглашения.
По словам Путина, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не принималось решений в отношении введения военного положения в стране. Разговоров также не было о смене статуса специальной военно операции на Украине.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Депутаты от "Единой России" попросили отправить их в зону спецоперации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: