Военком Иркутской области заявил, что мобилизации подлежат ограниченно годные граждане

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Россияне, имеющие категорию "В" в военном билете (те, которые не служили в армии по состоянию здоровья), подлежат частичной мобилизации. Об этом заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, передает "Коммерсант".

"Такие граждане тоже подпадают под мобилизацию, но в последнюю очередь. Первоочередной мобилизации подлежат лица, соответствующие первой и второй категории запаса", – сообщил он.

Фуженко добавил, что повестки могут вручить россиянам, которые ранее участвовали в СВО на территории Донбасса в качестве добровольцев. По информации военкома, с частичной мобилизацией на территории Приангарья он рассчитывает "справиться к первым числам октября".

В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ президента РФ вступил в силу со дня его оглашения.

По словам Путина, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не принималось решений в отношении введения военного положения в стране. Разговоров также не было о смене статуса специальной военно операции на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

