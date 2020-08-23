В Подмосковье первого сентября откроют 16 новых школ

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Первого сентября в Подмосковье откроется 16 новых школ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-1".

Глава региона отметил, что новые учреждения позволят снять вторую смену. К концу года количество новых школ может достигнуть 25.

"В каждом городе Подмосковья мы строим школы. В каждом городе Подмосковья мы делаем капитальный ремонт", – высказался Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья заявил, что школьные линейки могут пройти в Подмосковье только для первоклассников и учеников 11-х классов. При этом мероприятия будут проводиться на открытом воздухе.