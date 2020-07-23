В Большом Московском цирке нашли приспособление, сделанное для безопасности Брежнева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского нашли приспособление, которое могло обеспечивать Леониду Брежневу безопасность. Находка, а это железные пластины, была найдена во время строительных работ на манеже, сообщает пресс-служба цирка.
Из сообщения известно, что пластины, каждая из которых 7 миллиметров толщиной, были вмонтированы в деревянные перила. О них сотрудники цирка не догадывались более 40 лет.
"В строительной документации, которую подняли из архива, такие сооружения не значились. Что позволяет сделать вывод: конструкции были изготовлены как элемент защиты. В случае покушения на главу государства железные пластины могли служить защитой", – приводит РИА Новости текст сообщения.
По данным пресс-службы, именно генсек ЦК КПСС поспособствовал завершению строительства здания цирка, которое задержалось из-за завода "Знамя труда". Там вовремя не установили панели кровли купола.
"Неизвестно, когда завершилось бы строительство, если бы однажды мимо цирка не проезжал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Он поинтересовался, что это за долгострой. Ему объяснили, что строится цирк, но финансирования не хватает. Брежнев распорядился найти деньги, и в рекордные сроки здание ввели в эксплуатацию", – рассказали в цирке.
Тогда же для машины Брежнева построили специальный подземный гараж, который позволял лидеру, минуя фойе и посторонние взгляды, попадать в правительственную ложу на представление.
Ранее жители села в ЯНАО нашли останки, предположительно принадлежащие мамонту. Необычную находку сделали в окрестностях села Сеяха Ямальского района, на берегу озера Печевалавато.
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