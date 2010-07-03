Черногорский курорт хочет ввести штраф за купальники в общественном месте

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Муниципалитет курорта Будва обратился к гражданам города с предложением разработать комплекс правил поведения во время туристического сезона. За нахождение в общественных местах с голым торсом (для мужчин) и в купальнике (для женщин) могут установить штрафы.

"Важность этого решения, правил и ограничений можно увидеть в соседних странах. Например, в Хорватии туристов предупреждают, что за прогулку без майки последует штраф в 500 евро, в купальном костюме – 600 евро, а употребление напитков и пищи в общественном месте наказывается штрафом в 700 евро", – сообщает ТАСС со ссылкой на черногорские СМИ.

На разработку "кодекса поведения туриста" отводится два месяца. Гражданам предложено вносить свои предложения.

Также штрафы могут установить за неправильную парковку, громкую музыку, сушку белья, выбрасывание мусора и недостаточно презентабельный вид домов.

Ранее в Хорватии администрация острова города Хвар ввела наказание за неподобающее поведение в общественных местах. За голый торс мужчины будут платить по 500 евро. Столько же заплатят женщины, которые ходят по улицам только в верхней части купальника. Самое строгое наказание грозит за пьянство (700 евро).