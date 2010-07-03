Потап и Настя Каменских поженились

Фото: instagram.com/kamenskux

Украинские музыканты Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских поженились. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

Каменских поблагодарила любимого за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и оберегал их отношения от лишних глаз.

"Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!" – написала певица.

Также она рассказала о выходе романтического трека и клипа Потапа "Константа", который он посвятил Насте.

