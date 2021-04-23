Специалисты назвали наиболее эффективный способ жиросжигания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эффективно сбросить вес помогают короткие интенсивные тренировки. К такому выводу пришли физиологи, сообщает "Мир 24".

Такие тренировки должны длиться около 20 минут. Сначала необходимо уделить время разминке и расслаблению, а после потренироваться, но не более 15 минут. Именно такая программа является более эффективной, чем размеренные тренировки.

Также специалисты отметили, что процесс жиросжигания активнее происходит при отрицательной температуре.

Ранее врач рассказал, что употреблять мандарины и пакетированные соки не стоит тем, кто намерен похудеть. По словам медика, в 100 граммах мандаринов содержится 40 килокалорий, что равнозначно наличию энергии в пиве.

