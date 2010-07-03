Акция "День с собакой-проводником" пройдет в столице 27 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет ветеринарии города Москвы впервые проведет акцию "День с собакой-проводником". Мероприятие будет проходить 27 апреля с 14:00 до 18:00 часов на территории ВДНХ, в Парке Горького, парке "Сокольники", на Манежной площади, Трубной площади, Тверском бульваре и на площади около ТЦ "Атриум", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут больше узнать о том, как собаки-проводники помогают незрячим людям справляться с бытовыми проблемами, а также оберегают их от возможных травм.

По словам председателя Комитета ветеринарии Алексея Сауткина, акция призвана проинформировать граждан о проблемах, с которыми сталкиваются слабовидящие люди. Также горожан призовут с пониманием относиться к собакам-проводникам.

В акции примут участие специалисты школы подготовки собак-проводников и учебно-кинологического центра. Они расскажут пришедшим о дрессировке собак и о том, как они попадают к хозяевам.

Посетителям предложат пройти в светонепроницаемой маске по специальному маршруту с препятствиями вместе с собакой-поводырем и ее инструктором, чтобы на себе прочувствовать трудности, с которыми сталкиваются слабовидящие люди.

Также на нескольких площадках будут работать ветеринары, которые бесплатно проконсультируют по имеющимся у горожан вопросам. Также москвичи узнают, как правильно ухаживать за животными в условиях города.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года обучат пятьдесят лабрадоров и овчарок для сопровождения инвалидов по зрению в столичном метро. Собаки отрабатывают навыки спуска и подъема по эскалаторам и лестницам, прохождения через турникеты, а также посадки и высадки из вагона поезда.

Готовят помощников специалисты Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых при сопровождении сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена (ЦОМП).

Собаки-проводники способны запоминать до 10-15 маршрутов. Для адаптации к городу и обстановке инвалид вместе с собакой и зрячим помощником проходят по маршрутам постоянного пользования.

Собаку-проводника может получить инвалид по зрению первой группы, если у него есть такая рекомендация от органов медико-социальной экспертизы. Далее уполномоченные органы социального страхования или органы соцзащиты заключают договор со школой собак-проводников и делают заявку на подготовку пса. Инвалид заполняет обязательную анкету, и собака изначально готовится для конкретного человека с учетом его данных – роста, веса, заболеваний и образа жизни.