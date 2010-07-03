Темы дня

ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:33

Акция "День с собакой-проводником" пройдет в столице 27 апреля

общество животные

17:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет ветеринарии города Москвы впервые проведет акцию "День с собакой-проводником". Мероприятие будет проходить 27 апреля с 14:00 до 18:00 часов на территории ВДНХ, в Парке Горького, парке "Сокольники", на Манежной площади, Трубной площади, Тверском бульваре и на площади около ТЦ "Атриум", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие смогут больше узнать о том, как собаки-проводники помогают незрячим людям справляться с бытовыми проблемами, а также оберегают их от возможных травм.

По словам председателя Комитета ветеринарии Алексея Сауткина, акция призвана проинформировать граждан о проблемах, с которыми сталкиваются слабовидящие люди. Также горожан призовут с пониманием относиться к собакам-проводникам.

В акции примут участие специалисты школы подготовки собак-проводников и учебно-кинологического центра. Они расскажут пришедшим о дрессировке собак и о том, как они попадают к хозяевам.

Посетителям предложат пройти в светонепроницаемой маске по специальному маршруту с препятствиями вместе с собакой-поводырем и ее инструктором, чтобы на себе прочувствовать трудности, с которыми сталкиваются слабовидящие люди.

Также на нескольких площадках будут работать ветеринары, которые бесплатно проконсультируют по имеющимся у горожан вопросам. Также москвичи узнают, как правильно ухаживать за животными в условиях города.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года обучат пятьдесят лабрадоров и овчарок для сопровождения инвалидов по зрению в столичном метро. Собаки отрабатывают навыки спуска и подъема по эскалаторам и лестницам, прохождения через турникеты, а также посадки и высадки из вагона поезда.

Готовят помощников специалисты Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых при сопровождении сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена (ЦОМП).

Собаки-проводники способны запоминать до 10-15 маршрутов. Для адаптации к городу и обстановке инвалид вместе с собакой и зрячим помощником проходят по маршрутам постоянного пользования.

Собаку-проводника может получить инвалид по зрению первой группы, если у него есть такая рекомендация от органов медико-социальной экспертизы. Далее уполномоченные органы социального страхования или органы соцзащиты заключают договор со школой собак-проводников и делают заявку на подготовку пса. Инвалид заполняет обязательную анкету, и собака изначально готовится для конкретного человека с учетом его данных – роста, веса, заболеваний и образа жизни.

общество животные

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика