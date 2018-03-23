До +3°C потеплеет в Москве в пятницу

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Небольшое потепление ожидает москвичей в пятницу, 23 марта, сообщает "Газета.ру".



Днем воздух прогреется от нуля до трех градусов. При этом будет облачно, ожидаются небольшие осадки и сильный ветер. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Весеннее потепление придет в город уже на следующей неделе. В понедельник ожидается плюс четыре градуса, местами до плюс шести. Однако ночами все еще возможны заморозки.

По данным метеорологов, обычно климатическая весна в Москве наступает 28 марта. Учитывая, что на текущий момент март отстает от климата примерно на пять градусов, отмечают специалисты, в этом году весна начнется примерно на неделю позже. То есть в середине первой декады апреля.

Также, по прогнозам синоптиков, в мае и июне в 2018 году не стоит опасаться холодов. Температура воздуха в столичном регионе летом будет близка к норме.