23 февраля, 08:24Общество
Пакет законопроектов о фудшеринге могут внести в ГД в марте
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пакет законопроектов о введении в России механизма фудшеринга – безвозмездной передачи нераспроданных продуктов питания нуждающимся – планируют внести на рассмотрение Госдумы в марте. Нововведения коснутся еды с истекающим сроком годности, за нарушения при раздаче продуктов будет грозить административная ответственность. Об этом ТАСС заявил председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
С его слов, почти 17 миллионов россиян на сегодняшний день живут за чертой бедности и нуждаются в адресной помощи, в том числе продуктами питания. Механизм фудшеринга, считает он, позволяет без трат бюджета найти для каждой нуждающейся семьи по пять килограммов продуктов в месяц бесплатно. Речь идет, в частности, о еде, которая остается у производителей и ретейлеров нераспроданной по разным причинам, например, из-за мятой упаковки или истекающего срока годности.
Метелев указал, что эти товары могут быть переданы благотворительным, некоммерческим организациям, специализированным фондам для раздачи населению. Однако, продолжил он, производители и ретейлеры делают это в маленьких объемах, поскольку им продукты выгоднее утилизировать. Ведь если они передают это фондам и НКО, то должны заплатить 20% НДС, а при утилизации налог не выплачивается, объяснил депутат.
Поэтому, уточнил Метелев, депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым производители и ретейлеры освободятся от уплаты НДС при передаче нераспроданных товаров. Кроме того, поправки предлагается внести еще в три закона.
В заключение парламентарий указал, что за безопасностью обращения с продуктами будут следить.
"И закон о безопасности работы с пищевыми продуктами, и административный кодекс будут распространяться на эти НКО", – подытожил депутат.
Ранее сообщалось, что ретейлеров хотят обязать создавать социальные полки с продуктами с истекающим сроком годности, и бесплатно раздавать их пенсионерам и социально незащищенным гражданам.
Первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов назвал подобную идею правильной, но труднореализуемой. По его мнению, в России работают принципы рыночной экономики и есть право собственности, поэтому "невозможно постоянно кого-то обязывать делать что-либо".
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