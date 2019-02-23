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08:28

Облачная и снежная погода ожидается в Москве 23 февраля

общество погода

08:28

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Фото: depositphotos/ppl1958

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 23 февраля, сообщает портал "Метеоновости".

Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, но к концу дня свое влияние начнет наращивать атмосферный фронт с запада.

Максимальная температура воздуха в городе в течение дня будет колебаться от минус 7 до минус 5 градусов, по области от 9 до 4 градусов мороза. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 75%.

Ранее жителей столичного региона предупредили о сильном ветре в субботу. По этой причине на 23 февраля был объявлен желтый уровень погодной опасности.

В воскресенье, 24 февраля, в Москве ожидается потепление, снегопады и порывистый ветер. Этому будет способствовать теплый атмосферный фронт, который пройдет через столицу и область.

общество погода

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