В ФСБ разъяснили порядок пересечения границы РФ для детей до 14 лет

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Погранслужба ФСБ РФ проинформировала об изменениях, связанных с пересечением границы России для детей до 14 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

До этого дети младше 14 лет могли пересекать границу без документов, подтверждающих гражданство.

Теперь для прохождения процедуры россиянам до 14 лет потребуется один из перечисленных документов: паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении с гражданством РФ. Если же документ был выдан другим государством, его следует предъявить с переводом на русский язык и печатью, поставленной должностным лицом органа, ведающего делами о гражданстве РФ.

Ранее стало известно, что в РФ планируют ввести консульский учет россиян, живущих за границей. Планируется определить понятие "гражданин, постоянно проживающий за пределами РФ", а также конкретизировать правовой статус этой категории граждан.

