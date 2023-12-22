Врач рассказала о способах не переесть на новогодних каникулах

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Избежать переедания и набора лишнего веса во время новогодних праздников поможет тщательное пережевывание пищи и соблюдение рекомендаций о правильном питании. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявила врач-нутрициолог Дарья Русанова.

"Чаще всего переедание начинается в новогоднюю ночь, потом надо доесть все, что осталось, а затем уже невозможно остановиться. Это настоящий пищевой "запой", как у алкоголиков, выйти из которого так же сложно", – объяснила она.

Главное правило – не переедать, то есть принимать еду только тогда, когда возникает чувство голода, отметила Русанова. Однако для многих это является проблемой, так как они не могут определить точный момент времени, подчеркнула врач.

Нутрициолог уверена, чтобы избежать чувства голода, нужно поесть сразу при первых его признаках. Также она советует не запихивать большие куски пищи в рот и пытаться быстрее их проглотить. При тщательном пережевывании мозг быстрее получит сигнал о насыщении, указала Русанова.



Также она не советует смотреть телевизор, читать книги или смотреть в смартфон. Врач добавила, что человек, который не отвлекается на что-то, гораздо быстрее утолит голод, чем тот, кто автоматически кладет еду в рот.

Кроме того, нутрициолог советует пытаться максимально разнообразить свою пищу, особенно во время праздников. Но если "запоя" не удалось избежать, то его можно побороть разгрузочным днем, сказала врач.



"В этот день рекомендуется куда-то пойти, например, выбраться покататься на ватрушках, санках, сходить на экскурсию. Главное, чтобы вы физически не находились рядом с местом, где доступна еда", – заключила она.

Ранее стало известно, что чаще всего россияне в период новогодних каникул обращаются к врачам с проблемами пищевых и алкогольных отравлений, а также с обострением хронических заболеваний.

51% специалистов подтвердили, что чаще всего россияне в праздники обращаются с отравлением. Еще столько же отметили, что граждане приходят за лечением обострения хронических заболеваний – сахарного диабета, болезни печени и других.

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