ГУУ рекомендовал ужесточить законы о доступе детей в интернет

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Государственный университет управления (ГУУ) направил в Госдуму документ, согласно которому рекомендуется усилить контроль над доступом несовершеннолетних в Сеть. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на думских депутатов.

Специалисты ГУУ провели исследование, на основании которого законы могут быть пересмотрены. Согласно проведенному анализу, около 72% юных жителей России смотрят в Сети материалы со сценами насилия. Порядка 47% детей получали предложения попробовать или заработать посредством распространения информации о наркотических средствах.

Также около 28% несовершеннолетних во время нахождения в интернете сталкивались с угрозами. По словам аналитиков университета, регистрацию в соцсетях следует проводить только с помощью паспортных данных с настоящим именем. Кроме того, законом хотят разрешить регистрацию детям младше 14 лет лишь через официальных представителей.

"У нас нет определения понятию кибербуллинга и не определена зона ответственности за это правонарушение", – поделился проректор ГУУ Александр Троицкий.

Помимо этого, депутатам предложили обговорить возможность реализации судов по делам киберпреступлений. Также предполагается введение административной и уголовной ответственности за буллинг в Сети.

Ранее аналитики федерального форума "Подростки 360" выяснили, что большинство подростков России (81%) используют интернет, чтобы улучшить оценки в учебе. Также эксперты узнали, что порядка 60% учеников сильно раздражаются, когда долго не заходят в Сеть.

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