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Уехать из России на новогодние каникулы не смогут почти 2 миллиона граждан. Средняя сумма долга на одного человека составляет 561,3 тысячи рублей.

"По состоянию на 01.12.2017 действуют около 1,9 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации на общую сумму задолженности более 1 триллиона рублей", – рассказали RT в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, на 1 декабря 2016 года было вынесено 909 тысяч постановлений о запрете выезда за долги. Таким образом, за год их число выросло на 109 процентов.

Отмечается, что сотрудники службы судебных приставов будут дежурить во время новогодних праздников в столичных аэропортах. Они проконсультируют выезжающих за границу, если у тех появятся сложности с вылетом.

Тем не менее, в ФССП советуют проверять наличие задолженности не менее чем за две недели до поездки и оплачивать ее, не дожидаясь дня вылета.

Ранее сообщалось, что более тысячи жителей Москвы и Подмосковья до конца года могут стать "невыездными". Все из-за долгов по счетам за электричество. "Мосэнергосбыт" обратился к Федеральной службе судебных приставов для вынесения запретов на выезд за пределы страны.

Как отмечают в компании, на сегодняшний день задолженность за электроэнергию составляет около 3,5 миллиона рублей. В большинстве случаев причиной просрочек является халатное отношение жильцов. Клиентов призывают оплатить накопившиеся квитанции до Нового года.

Также осенью 2017 года более 10 тысяч москвичей, выплачивающих алименты, остались без отдыха за границей.

В настоящий момент запретить выезд за рубеж могут при задолженности гражданина более 10 тысяч рублей.