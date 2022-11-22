Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную защите прав предпринимателей

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23 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению форума уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице 29 и 30 ноября.

Об актуальных темах, программе форума и его участниках расскажут:



уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;

сопредседатель межотраслевого совета при уполномоченном, вице-президент "Опора России" Андрей Шаров;

общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, председатель координационного совета ФРИО Сергей Миронов;

член межотраслевого совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей, сопредседатель Союза операторов наружной рекламы Алексей Митрюшин;

общественный уполномоченный по самозанятым и микробизнесу Дмитрий Потапенко;

руководитель общественной приемной уполномоченного в городе Москве, член общественного совета при уполномоченном Андрей Ковалев;

общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в уголовном процессе, эксперт института Pro Bono Publico при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Вячеслав Леонтьев;

эксперт Pro Bono Publico, адвокат Андрей Крупский.

Смотрите прямую трансляцию 23 ноября в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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