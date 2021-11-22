Москва 24: Татьяна Потяева расскажет о профилактике домашнего насилия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

23 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Насилие над женщинами: право на защиту".

По данным ВОЗ, в мире примерно каждая третья женщина хотя бы раз сталкивалась с разного рода агрессией и насилием в семье.

О том, как изменилась статистика в период пандемии и как предотвратить домашнее насилие, расскажут:



уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;

ответственный за совместную программу Российской Федерации и управления верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш;

директор ГБУ города Москвы "Кризисный центр помощи женщинам и детям" Наталья Завьялова;

адвокат, эксперт в области профилактики домашнего насилия Алексей Паршин.

Смотрите прямую трансляцию 23 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.