Телеканал Москва 24 и "Правда кофе" покажут обитателей моря в дополненной реальности

Фото: Москва 24
С 22 ноября на стаканы сети "Правда кофе" будет нанесен QR код, который позволит с помощью технологии дополненной реальности (AR) увидеть обитателей моря на своем смартфоне.
По словам руководителя службы маркетинга, рекламы и PR телеканала Марии Михайловой, коллаборация позволяет не только удивить современностью, но также сохранить теплоту продукта.
"В эпоху глобальной цифровизации и огромного количества информационного шума телеканал Москва 24 находится в постоянном поиске возможности "достучаться" до аудитории. Это касается не только нашего телевещания, но и вне эфирных проектов телеканала", – отметила Михайлова.
Основатель группы компаний "Правда кофе" Филипп Лейтес подчеркнул, что теперь, помимо вкусного кофе, стаканчик может подарить яркие эмоции и ассоциации с морем.
"В эпоху пандемии возросла ценность ранее привычных вещей: путешествий, встреч с новыми людьми, общения с друзьями. Поэтому мы считаем важным помочь нашим гостям получать новые впечатления каждый день", – подчеркнул основатель сети "Правда кофе".
Москва 24 – уникальный информационный ресурс, позволяющий охватить все сферы жизни столицы. Особенностью телеканала стало живое общение с телезрителями, аналогов которому в мире нет.
"Правда кофе" – сеть кофеен to-go, насчитывает более 90 точек в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Сеть ориентирована на целеустремленных людей, живущих в ритме мегаполиса, предпочитающих качественный доступный кофе с собой. Первая кофейня была открыта в 2013 году на улице Правды в Москве.
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