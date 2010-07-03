Московская команда завоевала 182 медали на чемпионате "Абилимпикс"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сборная Москвы завоевала 182 медали на V национальном чемпионате "Абилимпикс" в области профессионального мастерства. Конкурс рассчитан на людей с ограничениями по здоровью, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В активе специалистов из столицы 81 золотая, 59 серебряных и 42 бронзовых медали. Всего в состязании от Москвы приняли участие 259 победителей городского отборочного этапа.

Организаторы ранее уточнили, что в 2019 году конкурсные задания стали сложнее. Они все еще адаптированы для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, но более приближены к высоким стандартам профессионального мастерства.

На пятом турнире были и другие нововведения. В частности, волонтерами впервые стали люди с инвалидностью, а наставников, которые готовили молодых профессионалов к конкурсу, наградили в отдельной категории.

Помимо соревновательной функции, чемпионат "Абилимпикс" выполняет и социальную, поскольку на фестивале ежегодно открывают стенды кадровых служб. В нынешнем году площадку разделили на 5 тематических зон, обслуживали которые сервисы "Моя работа" и "Моя карьера".

Столичную команду с победой поздравил Сергей Собянин. Мэр заявил, что восхищается молодыми профессионалами. Он также напомнил, что в нынешнем году организаторы открыли соревнования примерно по 100 компетенциям.

