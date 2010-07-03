В Антарктиде обнаружили мешок лука столетней давности

Фото: facebook.com/Antarctic.Heritage.Trust

Исследователи британской организации Antarctic Heritage Trust нашли в Антарктиде мешок красного лука, который более ста лет пролежал в одной из хижин первых исследователей континента. Об этом сообщает телеканал "Мир 24".

Хижину построил британский полярный исследователь Роберт Скотт в 1902 году на полуострове Хат-Пойнт. Постройку исследовали в рамках сезонной мониторинговой программы. Мешок красного лука находился в углу хижины.

По словам специалистов, они внимательно проверили лук, однако не обнаружили на нем следов плесени.

В октябре российские исследователи обнаружили в Арктике бочку с кофейными зернами 1902 года. Находку сделали на месте заброшенного лагеря американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина. Остатки лагеря на Земле Франца-Иосифа хорошо сохранились, но в скором времени море разрушит берег и постройки исчезнут.

