Госдума поддержала законопроект об ужесточении наказания за живодерство

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы.

"Ко второму чтению этого законопроекта мы также будем работать над расширением состава преступления. Это очень важный момент, потому что сейчас состав преступления достаточно заужен. Это тоже серьезно сковывает действия правоохранительных органов", − сказал один из авторов законопроекта Владимир Бурматов.

Второе чтение законопроекта намечено на 8 декабря, а третье − на 13 декабря.

Проект закона устанавливает наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских или корыстных побуждений, или с применением садистских методов.

Предполагается, что за подобные действия злоумышленника могут приговорить к штрафу в размере до 80 тысяч рублей или к обязательным или исправительным работам, либо к ограничению свободы до одного года. Также наказание предусматривает арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы до трех лет.

Сейчас максимальное наказание предусматривает два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд Хабаровска вынес приговор двум девушками, так называемым хабаровским живодеркам, и молодому человеку по делу о жестоких убийствах животных и ряде других преступлений.

Решением суда Алена Савченко признана виновной в жестоком обращении с животными, возбуждении ненависти и вражды, оскорблении чувств верующих и разбое. Ей назначено наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режим и штраф в размере 10 тысяч рублей.

Алина Орлова приговорена к 3 годам и 10 дням лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Соучастник "хабаровских живодерок" – 18-летний Виктор Смышляев – также приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В своем последнем слове перед вынесением приговора осужденные просили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.

Следствием установлено, что две девушки с июня по август 2016 года жестоко обращались с животными, увечили их и убивали.