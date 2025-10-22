В Сети появился тренд, где девушки высмеивают парней ростом ниже себя

Фото: 123RF/suricoma

В Сети появился тренд, в котором девушки высмеивают молодых людей ростом ниже себя. Подобная социальная мода сильно влияет на предпочтение людей и формируют общественное мнение. Об этом Москве 24 рассказала семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова.

Девушки стали снимать видео под песню исполнительницы Разеты Урсок "Жила-была одна семья". Для высмеивания парней с низким ростом они используют строчки из произведения: "Как сказать тебе уйди? Как сказать, что нет любви?"

Стригунова в вопросе взаимоотношений назвала важным разделение на моду и истинные чувства. Для некоторых женщин, отметила эксперт, рост имеет значение, а для других является только следованием тенденции. Если девушку полностью устраивает молодой человек, но отталкивает низкий рост, то стоит подойти к этому разумно.

"Важно оценить, насколько важен рост именно для нее, что стоит за этим желанием. Это личное предпочтение или влияние социума? Можно попробовать дать шанс, узнать человека, прежде чем делать окончательный выбор", – указала специалист и добавила, что личность и харизма зачастую компенсируют любые физические недостатки.

Она пояснила, что важность роста партнеров для женщин – сложное переплетение биологических и социальных факторов. В глубине подсознания высокий рост может восприниматься как признак силы и здоровья, чтобы защитить женщину. Исторически это могло быть важным фактором для выживания.

"Также не стоит сбрасывать со счетов индивидуальный вкус, потому что для некоторых женщин рост – это эстетический критерий, как, например, цвет волос или тип телосложения. Еще женщине может быть банально комфортнее общаться с человеком, который находится либо примерно на ее уровне, либо немного выше", – сказала психолог.

Более того, социальные стереотипы часто транслируют образ высокого, статного сильного мужчины в качестве эталона мужественности и привлекательности. Подобные ожидания у женщин формируют кино, литература и другие каналы, подчеркнула Стригунова.

Писатель посоветовала мужчинам, получившим отказ от женщин, не принимать это на свой счет.

"Отказ – это всегда неприятно, особенно когда он основан на физических данных, которые невозможно изменить. Стоит понять, что предпочтение у людей очень разные. Они не определяют ценность мужчины как личности", – уточнила она.

Стригунова посоветовала сосредоточиться на собственных достоинствах, развитии сильных сторон, интересов и уверенности. По ее мнению, это более привлекательно, чем высокий или низкий рост.

"Не нужно думать, что все женщины мыслят стереотипно: в мире много людей, которые ценят юмор, интеллект и другие качества. И если что-то приводит к комплексу, нужно принять себя. Но когда комплекс уже мешает жить и строить отношения, стоит обратиться за профессиональной помощью психолога", – резюмировала эксперт.

