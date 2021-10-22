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Москва 24

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Общество

15:23

Блогер из Москвы помогла пенсионерке из Омска переселиться из бочки в квартиру

общество

Фото: телеграм-канал "Mash"

Московский блогер Елена Тришина собрала вместе со своими подписчиками деньги для покупку квартиры для пенсионерки Светланы Черновой из Омкса, которая 35 лет жила в цистерне. О приобретении нового жилья в беседе с ТАСС рассказала сама пожилая женщина.

"Все, у меня теперь своя квартира. Сейчас здесь нахожусь. Все очень нравится, и на улицу вид хороший. Спасибо всем, кто помог! У себя (из цистерны. – Прим. ред.) ничего забирать не буду", – сказала женщина.

Тришина между тем на своей странице в Instagram ранее сообщила, что на покупку жилья и мебели было собрано чуть более 2,3 миллиона рублей. Она уточнила, что пенсионерка теперь является собственницей квартиры.

"Квартира очень хорошая, теплая, уютная, с ремонтом. В доме постройки 2012 года, рядом березовая роща и все магазины под рукой", – написала блогер.

В приспособленной под временное проживание цистерне Чернова жила с 1986 года. В нее она переехала после закрытия заводского общежития. В бытовке не было ни воды, ни электричества, ни отопления. Женщине предлагали переехать в дом престарелых, однако она отказывалась.

В очереди на улучшение жилищных условий Чернова стояла с 2002 года и до сих пор находится на 11 221 месте. В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил проверить возможное нарушение прав пенсионерки.

Пенсионерке, жившей в бочке, купят квартиру

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